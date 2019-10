Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch und Einbruch angezeigt

Werdohl (ots)

Einbruchsversuch scheitert An der Hammerstraße versuchten unbekannte Täter am letzten Wochenende einzubrechen. Sie scheiterten am Schloss des Hauses. Zudem beschädigten die Täter einen Bewegungsmelder.

Feuerwehrgerätehaus heimgesucht Am gestrigen Abend, gegen 22:40 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter mehrere Türen des Feuerwehrgerätehauses in Eveking an der Hauptstraße geöffnet und das Gebäude durchsucht hatten. Über Art und Umfang der Beute könne noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei in Werdohl nimmt sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern entgegen.

