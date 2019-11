Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - PKW-Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

10.11.2019 - Am frühen Sonntagmorgen um 01:00 Uhr konnte in der Weinstraße Süd der Fahrer eines VW Polo einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der zuvor in Schlangenlinien gefahren war. Bei der Kontrolle konnten bei dem polnischen Fahrzeugführer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Alkohol und Drogen hinwiesen. Die daraufhin durchgeführten Tests ergaben einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille und belegten zudem den Konsum von Amphetamin. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, dessen Führerschein sichergestellt und eine Sicherheitsleistung erhoben, da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

