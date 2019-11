Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2019, wurde in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Personenkraftwagen der Marke Peugeot, Farbe: weiß, mit DÜW-Kennzeichen, in der Hans-Böckler-Straße 23 beschädigt. Der Personenkraftwagen stand in einer Parkbox vor dem Medi Zentrum und wurde durch den Anstoß um etwa 50 cm versetzt und am hinteren linken Heck beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

