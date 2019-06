Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksamer Nachbar verhindert Wohnungseinbruch; zwei Frauen festgenommen; Schraubendreher im BH versteckt

Aachen (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Samstag auf der Krefelder Straße einen Einbruch verhindert. Zwei junge Frauen konnte die Polizei festnehmen. Beide Frauen hatten die Einbruchswerkzeuge, Schraubendreher, in ihren BHs versteckt. Eine Polizistin brachte die Werkzeuge bei einer Durchsuchung ans Tageslicht.

Der Nachbar hatte die unbekannten Frauen in Nachbars Garten herumlaufen sehen und die Polizei alarmiert. Als die kam, flüchteten sie. Im Rahmen der Fahndung konnten sie aber festgenommen werden. Die Angabe ihrer Personalien verweigerten sie. Erst nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung bekam man die heraus. Demnach handelt es sich um zwei Jugendliche, die ohne festen Wohnsitz hier leben und Einbrüche begehen.

So fand man an der Terrassentüre der Frau auch Hebelspuren. Die stammen von den Schraubendrehern, den eine Polizistin in den Büstenhaltern der Jugendlichen fand. (pk)

