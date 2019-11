Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rennrad geklaut

Lambrecht

Zu einem Diebstahl eines hochwertigen Rennrades kam es am 10.11.2019, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich des Sportheims in Lambrecht. Während sein Besitzer im genannten Zeitraum abwesend war, machten sich noch unbekannte Täter an der Sicherung des teilweise aus Carbonteilen bestehenden Vehikels zu schaffen und konnten so schließlich das Fahrrad entwenden.

