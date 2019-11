Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl in Grundschule

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.11.2019, gegen 12:00 Uhr kam es in der Ostschule zu einem Geldbeuteldiebstahl. Eine Mitarbeiterin der Schulkantine deponierte ihre Handtasche während ihrer Arbeit in einer Umkleidekabine neben der Kantine. Eine ihrer Kolleginnen sah einen unbekannten Mann durch ein Fenster, welcher von Zimmer zu Zimmer ging und sprach diesen an. Daraufhin verließ der Unbekannte das Schulgebäude in unbekannte Richtung. Später bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse samt Bargeld, EC-Karte und aller Ausweisdokumente. Der vermeintliche Täter wird als circa 1,80 Meter groß, mit hellbraunem, glatten Haar und mit blauer Steppjacke bekleidet, beschrieben.

