Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte brechen Fahrausweisautomaten auf

Reutlingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen (02.06.2019) im Zeitraum von 04:55 Uhr bis 10:00 Uhr einen Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Reutlingen-Sondelfingen aufgebrochen und beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die mutmaßlichen Täter den Automaten gewaltsam mittels eines Werkzeuges und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Eine Streife der Landespolizei sicherte vor Ort die Spurenlage. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell