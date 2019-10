Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Für die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern war das Wochenende vom 11. Oktober 2019 bis zum 13. Oktober 2019 erneut sehr arbeitsreich. In den Revieren Kaiserslautern, Mainz, Bad Kreuznach, Neustadt, Bienwald als auch am Flughafen Ramstein wurden insgesamt 38 Staftaten, vom Diebstahl bis zur Körperverletzung, vom Verstoß gegen das Waffengesetz bis hin zur illegalen Einreise, festgestellt. Hinzu kamen mehrere Ordnungswidrigkeiten und 28 Fahndungstreffer, inklusive einer Festnahme zur Strafvollstreckung und einer Festnahme mit europäischen Haftbefehl. Da die Aufgabe der Bundespolizei nicht nur in der Strafverfolgung liegt, sondern auch die Gefahrenabwehr einen großen Teil der Arbeit einnimmt, wurden an diesem Wochenende auch 33 präventive Maßnahmen, vom Platzverweis über die Gewahrsamnahme bis zur Sicherstellung von gefährlichen Gegenständen, durchgeführt.

