Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 23.11.2019 kam es gegen 11:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Sickingerhöhstraße zu einem Taschendiebstahl aus einem Rucksack. Nach Angaben der Geschädigten wurde sie während des Einkaufes ständig von zwei jungen Frauen umgeben, welche vermutlich eine Geldbörse mit 80 Euro Bargeld aus dem Rucksack der Geschädigten entwendeten.

Die beiden Personen wurden durch die Geschädigte als circa 30 -35 Jahre alt, 1,63 m groß, schlanke Figur, längere braune bis schwarze Haare, südländisches Aussehen und mit dunklen Stoffjacken bekleidet beschrieben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell