POL-PDPS: Bundenthal. Einbruch in Fahrradgeschäft; Diebstahl mehrerer hochwertiger Fahrräder und Bargeld. Gesamtschaden circa 200.000 Euro.

Im Zeitraum vom 22.11.2019 (23:00 Uhr) bis 23.11.2019 (08:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Bundenthal ein und stahlen über 20 hochwertige Fahrräder aus dem Verkaufsraum. Weiterhin entnahmen sie Bargeld aus der Kasse und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Pirmasens 06331 - 5200.

