Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 22.11.2019, um 11:00 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Schlossstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein 22-jähriger Mann entwendete eine Dose Energy-Drink und Süßigkeiten. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er durch eine Mitarbeiterin angehalten. Hierbei flüchtete der Mann in die Fußgängerzone / Hauptstraße, Pirmasens. Die Waren ließ er zurück und wurden durch die Mitarbeiterin einbehalten.

