Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Durchs Badezimmerfenster beobachtet

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Eine junge Frau aus der Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben zeigte bei der Polizei an, dass am frühen Samstagmorgen eine Person versucht hätte, sie durch ihr Badezimmerfenster mit einem Handy zu filmen oder zu fotografieren, als sie gerade dabei war ihre Katze zu füttern. Als die Frau erschrak und aufschrie, wäre die Person direkt geflüchtet. Leider konnte die Person nicht erkannt beziehungsweise im Bereich des Hauses festgestellt werden. Aufgrund des Milchglases im Badezimmerfenster der jungen Frau steht auch nicht fest, ob es überhaupt möglich war, sie zu filmen oder zu fotografieren. Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben sucht Zeugen des Vorfalls, um die unbekannte Person ermitteln zu können.

