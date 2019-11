Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Am 22.11.2019 zwischen 17:55 Uhr und 18:45 Uhr kam es in der Gabelsbergerstraße zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrparteienhaus. Der Täter gelangte vermutlich zunächst durch das sich schließende Garagenrolltor in den Hof des Anwesens. Anschließend hebelte dieser in dem Anwesen eine Wohnungstür auf um die Wohnung nach Diebesgut zu durchsuchen. Nachdem der Einbrecher 500 EUR Bargeld und einen Reisepass entwenden konnte, flüchtete dieser unerkannt vom Tatort.

