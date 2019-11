Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beide Unfallbeteiligten leicht verletzt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf der B270 zwischen den Abfahrten nach Waldfischbach ein Auffahrunfall. Aufgrund einer Ampelregelung staute sich zum Unfallzeitpunkt der Verkehr in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin erkannte diesen Rückstau offensichtlich zu spät und fuhr aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes ihrem Vordermann auf. Beide Fahr-zeugführer klagten nach dem Unfall über Schmerzen und mussten ärztlich versorgt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 10000 Euro. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn von der Straßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gesäubert.

