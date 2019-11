Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Sülfeld - Reifen an vier Autos zerstochen

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Tage wurden in Sülfeld an vier Autos die Reifen zerstochen.

Gegen 13 Uhr teilte ein Anrufer über den Polizeinotruf mit, dass in der Straße Zuckerhut ein Mann mit einem Messer umhergeht. Das Messer wurde nicht auf Personen gerichtet. Trotz sofortiger Fahndung konnten Polizeibeamte die Person nicht mehr direkt antreffen.

Die Polizeibeamten stellten an vier geparkten Autos zerstochene Reifen fest. Die Autos waren auf dem Parkplatz Pastorenpark in der Straße Am Markt abgestellt. Betroffen sind ein Ford Mondeo, ein Mercedes Vito, ein VW Bus und ein VW Sharan.

Gestern fand in Sülfeld eine spontane Aktion gegen rechts mit etwa 250 Teilnehmern statt, nach dem Gottesdienst wurde ein gemeinsamer Spaziergang unter dem Motto "Wir sind eins - Wir halten zusammen - Wir sind mehr" gemacht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. Zeugen zu den Taten werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg unter der Rufnummer 04193/9913-0 zu melden.

