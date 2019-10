Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek/Rellingen - Nach mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser sucht die Polizei nach Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 29.10.2019, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr, sind in der Kastanienallee und in der Grenzstraße mehrere Gebäude von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter erbeuteten Wertgegenstände, eine genaue Liste mit dem Stehlgut liegt den Ermittlern noch nicht vor.

Die Polizei fragt nun, wer am Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im näheren Tatumfeld beobachtet hat. Die Kripo in Pinnebnerg nimmt die Hinweise unter der Rufnummer 04101-2020 entgegen.

