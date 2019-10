Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem 12jährigen Jungen

Bad Segeberg (ots)

Am 29.10.2019 um 14:43 Uhr ist ein 12jähriger Junge beim Betreten der Fahrbahn in Höhe der Bushaltestelle in der Norderstedter Straße 45, von einem herannahnden PKW erfasst und durch die Aufprallwucht zu Boden geschleudert worden.

Ein herbeigerufener Notarzt versorgte das schwer verletzte Kind zunächst vor Ort, das später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, hatte eine 50jährige Autofahrerin mit ihrem PKW VW Touran die Norderstedter Straße in Richtung Wilstedter Straße befahren, als das Kind vor den Augen eines Mitschülers unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Der Schüler wollte die Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor einem gerade herannahenden Linienbus erreichen.

