Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Schulstraße / Diebstahl von Baumaschinen, Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Nach einem Aufbruch von Baucontainern in der Nacht vom 22. zum 23. Oktober in Elmshorn sucht die Polizei Zeugen. Am 23. Oktober gegen 06:15 Uhr bemerkten Arbeiter den Aufbruch des Bürocontainers und eines Baucontainers auf ihrer Baustelle in der Schulstraße. Die Täter hatten sich von der Catharinenstraße aus Zugang zum Baugrundstück verschafft und anschließend die Container gewaltsam geöffnet. Aus dem Baucontainer wurden diverse Maschinen entwendet, während deren Transportkoffer zurückgelassen wurden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Bohrmaschinen, Schlagbohrer und Stemmhämmer der Marke HILTI.

Die Täter verließen das Baustellengelände mit ihrer Beute unerkannt.

Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Baustelle gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib des Stehlgutes machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Elmshorn unter der Telefonnummer 04121 8030 zu melden.

