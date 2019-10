Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Dieb klaut Geldbörse

Am Montag vergaß eine Frau beim Einkaufen in Biberach ihre Geldbörse.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war die 27-Jährige beim Einkaufen in einem Geschäft in der Wolfentalstraße. Dort habe sie gegen 12.30 Uhr bezahlt und die Geldbörse danach im Bereich der Kasse vergessen. Als sie etwa eine viertel Stunde später zurückkam war die Geldbörse weg. In der befanden sich persönliche Gegenstände und eine Bankkarte. Die Polizei (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Geldbörse nie aus den Augen. Sie gehört in eine Innentasche, nicht auf den Tisch. Das gilt auch für andere Wertsachen, wie etwa für Telefone.

