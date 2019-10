Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Sachbeschädigung

Elkenroth (ots)

Bislang unbekannte Täter bogen ein Verkehrsschild an der Grundschule in Elkenroth um. Die Tat dürfte am vergangenen Wochenende verübt worden sein und wurde am Sonntagvormittag festgestellt. Das Rohr des Verkehrszeichens wurde mutwillig umgebogen, so dass er kurz über dem Boden abbrach. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260.

