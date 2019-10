Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neuwied - OT Irlich, Talweg (ots)

Am 14.10.2019, in der Zeit von 07.40 Uhr bis 16.40 Uhr parkte ein junger Mann seinen schwarzen PKW Seat vor der Firma Gebäudereinigung Limbach im Talweg in Neuwied - Irlich. Er hatte den PKW am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt und begab sich auf seine Arbeitsstelle. Als er gegen Abend zu seinem PKW zurückkehrte bemerkte er eine frische Unfallbeschädigung an der Fahrertür. Ein bislang unbekannter Täter war vermutlich mit seinem Fahrzeug gegen den Seat geraten und hatte im Anschluss Fahrerflucht begangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

