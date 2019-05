Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim, Rollerdiebe lassen Roller zurück

Mainz (ots)

Mittwoch, 22. Mai 2019, 23:00 Uhr

Weil er das Knacken beim Aufbrechen des Lenkschlosses an einem Roller im Ortskern von Bretzenheim gut hören konnte, hat ein 46-jähriger Mainzer die Polizei verständigt. Zuvor sind ihm bereits zwei Personen aufgefallen, die sich in der Nähe eines Rollers immer wieder versteckten, wenn Autos vorbeifuhren. Tatsächlich war der Roller nach dem Knacken auch nicht mehr an seinem Abstellplatz. Durch die Polizei konnte er wenige hundert Meter entfernt, mit geknacktem Lenkschloss wieder aufgefunden werden. Die Fahndung nach den Personen verlief zunächst ergebnislos. Der Besitzer des Rollers wurde in der Nacht noch darüber informiert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell