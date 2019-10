POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfall mit im Fahrzeug eingeklemmter Person

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am 29.10.2019, gegen 08:27 Uhr, ist es in Pinneberg, in der Friedrich-Ebert-Straße im morgendlichen Berufsverkehr und unmittelbar vor der Feuerwache zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. So war ein 45jähriger Pinneberger mit seinem Pkw Opel Zafira auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Bismarckstraße unterwegs und nach links auf das Grundstück der Feuerwehr eingebogen. Der Verkehr aus der Gegenrichtung hatte sich auf der linken Fahrspur aufgestaut und eine Lücke gelassen. Beim Abbiegen übersah der Opel-Fahrer dann eine 36jährige Pinnebergerin, die aus der Gegenrichtung mit ihrem Pkw VW Sharan auf der rechten Fahrspur in Richtung Bahnhofstraße gefahren war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die Aufprallwucht war so stark, dass der Fahrer des Opel in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den schwer verletzten 45jährigen mit einer Rettungsschere aus dem Wrack bergen, der sodann mit seinen nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert wurde. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es kam rund um den Unfallort zu langen Verkehrsstauungen.

