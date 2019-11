Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg, Ellerbek

Schenefeld Zeugenaufruf zu mehreren Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Nachdem am 31. Oktober, Halloween, in mehrere Mehrfamilienhäuser und Endreihenhäuser eingebrochen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die Täter hatten sich in Schenefeld in den Straßen Autal und Lornsenstraße zwischen 17:40 und 20:25 Uhr durch die Terrassentüren gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern verschafft. In Ellerbek waren die Täter in den Abendstunden bis 21:30 Uhr in drei Endreihenhäuser Unter den Linden und Am Karpfenteich eingebrochen. Auch hier haben die Täter die Terrassentüren im rückwärtigen Bereich der Häuser aufgehebelt und konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 2020 zu melden.

