POL-PDMY: Zaun im Industriegebiet Polch beschädigt - Zeugenaufruf

Polch (ots) - Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 15.11.2018, auf Freitag, den 16.11.2018, wurde in der Robert-Bosch-Straße in Polch (Industriegebiet) der Zaun eines dort ansässigen Baustoffhandels durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. U.a. wurden drei Zaunelemente in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Dem Schadensbild zufolge dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben, welcher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/8010 an die PI Mayen zu wenden.

