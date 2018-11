POL-PDMY: Fünf Pkw aufgebrochen

Polch (ots) - In der Nacht zum 15.11.2018 wurden in Polch, in der Herderstraße, Dechant-Riegel-Str., Kleiststraße und Im Kleegarten insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Fahrzeugkomponenten (Lenkrad mit Airbag, Navigationsgeräte und Tachodisplays). Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Mayen, Telefon 02651/801-0.

