Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Rodalben (ots)

Am Samstag, den 23.11.2019, gegen 02:18 Uhr kam es in der Hauptstraße, Rodalben zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen geparkten PKW. Zwischen einer Gruppe von sechs Personen kam es zuvor in einer nahen gelegenen Shisha-Bar zu einem Streit in Folge dessen drei Personen der Bar verwiesen wurde. Diese drei Personen warteten auf dem nahe gelegenen Parkplatz auf die andere dreiköpfige Personengruppe, bis diese die Bar verließen. Hiernach kam es auf dem Parkplatz erneut zum Streit, dem die Personen aus dem Weg gehen und den Parkplatz mit dem PKW verlassen wollten. Beim Verlassen des Parkplatzes traten eine 19-jährige Frau aus Clausen und eine 23-jährige Frau aus Pirmasens gegen den PKW. Hierdurch wurde der Lack am Heckstoßfänger beschädigt und der 18-jährigen Fahrzeugführerin entstand ein Schaden in Höhe von 600,00 Euro.

