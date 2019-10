Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - 31-jähriger Mann bei Unfall tödlich verletzt

Emlichheim (ots)

Gestern Abend ist es auf der Coevordener Straße (B403) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 31-jähriger Mann zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Der Autofahrer war gegen 21:00 Uhr in Richtung Emlichheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Hier kollidierte er mit einem Baum und schleuderte anschließend auf die Fahrbahn der B403 zurück. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle an den schweren Verletzungen.

An dem PKW entstand Totalschaden.

Die Feuerwehren aus Emlichheim und Hoogstede waren mit drei Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort. Neben einer Rettungswagenbesatzung und einem Notarztwagen war auch ein Notfallseelsorger vor Ort.

Die Bundesstraße war bis ca. 01:35 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell