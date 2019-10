Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Leichnam bei Löscharbeiten gefunden

Bad Bentheim (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Samstag ein Schuppen an der Ochtruper Straße in Brand. Eine Person kam dabei ums Leben.

Anwohner wurden auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Nach Ablöschen des brennenden Schuppens wurde bei der Suche nach weiteren Glutnestern durch die Einsatzkräfte ein Leichnam gefunden. Um wen es sich bei der Person handelt, ist derzeit nicht abschließend geklärt.

Die Feuerwehr aus Bad Bentheim war mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

