Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 81-Jährigen

Mainz-Finthen (ots)

Montag, 04.11.2019, 13:30 Uhr bis 13:50 Uhr

Am Montagmittag klingelt ein Mann, der sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgibt, an der Haustür einer 81-Jährigen in Mainz-Finthen. Er zeigt der älteren Dame einen gefälschten Ausweis und sie lässt ihn hinein. Wenig später kommt ein weiterer "Mitarbeiter" hinzu. Die zwei Männer bewegen sich unabhängig voneinander im Haus. Als sie das Haus wieder verlassen haben, stellt die 81-Jährige fest, dass Schmuck in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

