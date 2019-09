Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Apotheke

Osnabrück (ots)

In eine Apotheke in der Bischofsstraße wurde in der Nacht zu Freitag ein Einbruch verübt. Ein unbekannter Täter zerstörte gegen 03.45 Uhr die Eingangstür, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob er etwas entwenden konnte, stand bei Anzeigeerstattung noch nicht fest. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Täter sich länger vor der Apotheke aufgehalten und versucht, die Tür zu zerstören. Die Polizei Osnabrück hofft auf Zeugen, die den Mann dabei bemerkt haben. Anrufe dazu werden unter 0541 327 2115 entgegengenommen.

