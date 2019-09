Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter Radfahrer beraubt Fußgängerin

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurde eine 28-Jährige in der Schillerstraße Opfer eines Raubes. Die Frau war gegen 21 Uhr in Richtung Erich-Maria-Remarque-Ring unterwegs, als sich von hinten ein unbekannter Radfahrer näherte. Der Mann entriss der 28-Jährigen den in der Hand getragenen Stoffbeutel, in dem sich unter anderem das Mobiltelefon der Frau befand. Mit der Beute flüchtete der Täter in Richtung Berliner Platz. Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

