Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfall auf der A33 - Zwei Schwerverletzte

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Harderberg und OS-Süd in Richtung Diepholz ereignete sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger Mann war mit seinem VW Golf in Richtung Diepholz unterwegs, als er auf einen vorausfahrenden Ford Fusion auffuhr. Beide Fahrzeuge schleuderten in die Mittelschutzplanke und waren nicht mehr fahrbereit, zur Bergung und für Aufräumarbeiten musste die A33 bis 19.40 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen und Staus. Verletzt wurden bei dem Unfall vier Personen, der Golffahrer und die Insassen des Ford Fusion (31, 53 und 58 J.) Der Golffahrer hatte Alkohol getrunken (0,3 Promille), so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell