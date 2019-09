Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mountainbikes in der Wüste gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in der Straße Bühlwiese zwei Mountainbikes gestohlen. Es handelte sich dabei um ein weißes Fahrrad der Marke Bergamont und um ein grünes Modell von Cube. Beide MTB standen verschlossen vor dem Eingang eines Wohnhauses. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/3272115 oder 0541/327-3203.

