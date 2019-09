Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebe stehlen Damen-Crossrad

Osnabrück (ots)

In der Sutthauser Straße entwendeten Unbekannte am Donnerstag ein mattschwarzes Damen-Crossrad der Marke Bulls, Modell Cross Lite. Das Zweirad stand in Höhe der Hausnummer 76 im Bereich einer Grundstückseinfahrt, als sich der oder die Täter zwischen 14 und 14.15 Uhr an dem Schloss zu schaffen machten und das Rad, sowie die daran angebrachte Fahrradtasche, mitnahmen. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

