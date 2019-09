Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - BMW angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Bad Iburg (ots)

Auf dem Parkplatz des Christopherusheimes in der Straße Am Gografenhof, ereignete sich am Donnerstag eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines grauen BMW stellte ihr Auto gegen 10.30 Uhr dort ab. In der Zeit bis 17.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen den Pkw und beschädigte das Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

