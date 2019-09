Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Natruper-Tor-Wall/Lotter Straße/Heger-Tor-Wall wurde am Donnerstagmorgen eine 19 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt. Die junge Frau war gegen 05.30 Uhr vom Heger Tor in Richtung Lotter Straße unterwegs und befuhr dabei die Fahrradfurt. Kurz hinter der zu dem Zeitpunkt ausgefallenen Ampel übersah sie nach ersten Erkenntnissen den Pkw einer 56-Jährigen, die den Natruper-Tor-Wall in Richtung Heger-Tor-Wall befuhr. Die Radfahrerin wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die 56 Jahre alte Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme bis ca. 06.05 Uhr gesperrt.

