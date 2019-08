Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand eines Einfamilienhauses mit 2 verletzten Personen und hohem Sachschaden

Bad Berleburg-Wunderthausen (ots)

Am Samstagnachmittag, 31.08.2019 gegen 15:00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Wohnhausbrand in Bad Berleburg-Wunderthausen gemeldet. Das Feuer hatte sich in der Küche entwickelt und dann auf das Einfamilienhaus ausgeweitet. Zur Brandentstehung befanden sich die beiden Hauseigentümer (Mann 51 Jahre und Frau 46 Jahre) nicht im Haus. Um ihre beiden im Haus befindlichen Hunde zu retten, betraten sie dieses nach Rückkehr. Leider konnten sie nur noch den Tod der beiden Hunde feststellen und wurden später mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 100.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

