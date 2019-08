Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gleich zweimal unter Drogen Auto gefahren

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Mittwochmorgen (28.08.2019), gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Wache Weidenau einen 33-Jährigen VW Passatfahrer in Kaan-Marienborn. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Soweit so gut. Leider hielt diese "Ansage" nur 2 Stunden. Der Mann tauschte den VW Passat gegen einen Ford Mondeo und fuhr weiter. Diese Fahrt endet auch wieder in Kaan-Marienborn, als dieselben Beamten den Mann erneut anhielten. Es folgte eine erneute Blutprobe.

