Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallaufnahme läuft aus dem Ruder

Siegen (OT Niedeschelden) (ots)

Zu einem relativ einfachen Verkehrsunfall wurden Beamtinnen der Wache Weidenau am Montag, 26.08.2019, gegen 16:50 Uhr, in die Siegtalstraße gerufen.

Der Unfall selbst ist eigentlich der Rede nicht wert. Zwei Fahrzeuge waren zusammengestoßen, keine Person verletzt - wie gesagt ein Bagatellschaden. Dies passiert jeden Tag und bedarf eigentlich keiner Meldung. Was sich aber während der Unfallaufnahme entwickelte ist schon befremdlich und kommt nicht alle Tage vor:

Wie in jedem Beruf üblich, sind auch bei der Polizei Auszubildende auf den Streifenwagen mit dabei. Die Unfallaufnahme erfolgte am Montag also durch zwei Beamtinnen, die mit ihrer Auszubildenden Streife fuhren. Schon während die Polizistinnen sich den Unfallhergang schildern ließen, verlor ein beteiligter 42-jähriger Taxifahrer jeden Respekt und mischte sich in die Unfallaufnahme ein. Es ging ihm alles nicht schnell genug und nach seiner Ansicht, war der Unfallhergang vollkommen klar.

Klar war der Unfallhergang aber nur aus seiner Sicht und als die Beamtinnen ihm eröffneten, dass er die Ursache für den Unfall vermutlich gesetzt habe, rastete er vollkommen aus. Auf das Übelste beleidigte und bedrohte er die drei Polizistinnen mit Aussagen, die hier nicht wieder gegeben werden, da diese im laufenden Verfahren eine Rolle spielen. Er wurde aggressiv und behauptete, dass die Beamtinnen den "falschen Job hätten, Frauen bei der Polizei nicht zu suchen haben, sondern hinter den Herd gehörten um zu kochen." Eine geordnete Unfallaufnahme war nicht mehr möglich. Der Taxifahrer steigerte sich so in Rage, dass er anfing die Polizistinnen weiter zu bedrohen und ließ sich zu der Aussage hinreißen, dass "sie schon merken würden, was sie davon haben und man sich immer zweimal im Leben sieht." Er wollte "die richtige Polizei", da "Frauen in diesem Job nichts verloren haben."

Nun erwartet den 42-Jährigen von der "richtigen Polizei" eine Anzeige wegen Bedrohung. Zudem soll geprüft werden, ob der Mann überhaupt zum Taxifahren geeignet ist.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell