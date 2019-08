Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Gaststätte

Kreuztal (OT Ferndorf) (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (26./27.08.2019) wurde in eine Gaststätte in Ferndorf eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen die Hintertüre auf und gelangten so in den Pub. Dort öffneten sie gewaltsam Automaten und hinterließen einen Sachschaden von circa 8000,- Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

