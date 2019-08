Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 9-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Berleburg (OT Wingeshausen) (ots)

Am Dienstag (28.08.2019), gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 9-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Mühlenweg hinunter. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einer Rechtskurve ins Rutschen und fuhr einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 72-Jährigen geführt wurde, in die Fahrerseite. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort im Rettungswagen untersucht und anschließend ins Krankenhaus Bad Berleburg gefahren.

