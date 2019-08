Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gesuchter bei Verkehrskontrolle festgenommen

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Beamte der Wache Weidenau wollten am Dienstag (27.08.2019), gegen 08:50 Uhr, einen mit Haftbefehl gesuchten 36-Jährigen in Weidenau festnehmen, da sein Aufenthaltsort bekannt geworden war. Auf dem Weg dorthin, kam ihnen ein Peugeot entgegen. Fahrer war der Gesuchte. Der Wagen wurde angehalten, der Mann festgenommen und da er unter Drogeneinfluss in dem Fahrzeug unterwegs war, auch eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell