Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwerer Verkehrsunfall an der L364

Höhe Tüschenbroich

Wegberg (ots)

Am Samstagmorgen, 09:09 Uhr, befuhr ein 56jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Friesland die L364 aus Wegberg kommend in Richtung Erkelenz-Gerderhahn. In Höhe der Ortslage Tüschenbroich wollte er nach links in die Straße 'In Tüschenbroich' abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 59jährigen Kradfahrer aus Hückelhoven, der in Richtung Wegberg unterwegs war. Der Kradfahrer zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme wurde die L364 für beide Fahrrichtungen gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur technischen Untersuchung sichergestellt.

