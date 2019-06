Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bus verunfallt, sieben Personen leicht verletzt

Wassenberg-Birgelen (ots)

Am Freitag (28. Juni) verunglückte gegen 10.55 Uhr auf der Rosenthaler Straße ein Bus, in dem sich 27 Schüler der 10. Klasse einer Erkelenzer Schule, eine Lehrerin und der Busfahrer befanden. Der Fahrer, ein 55-jähriger Mann aus Wassenberg, war mit seinem Bus, aus Richtung Birgelen kommend, in Richtung Rosenthal unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab. Der Bus rollte durch mehrere Vorgärten, überrollte eine Laterne, durchbrach die Begrenzungsmauer eines Privatgrundstücks und kam vor dem dazugehörigen Haus zum Stehen. Fünf Schüler, ihre 43-jährige Lehrerin sowie der Busfahrer selbst wurden dabei leicht verletzt und teils zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Weitere Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Rosenthaler Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei richtete eine Hotline für betroffene Eltern ein, um sich über die Situation am Unfallort und über den Gesundheitszustand ihrer Kinder zu informieren. Alle Eltern verletzter Schülerinnen und Schüler konnten erreicht werden und kümmerten sich um ihre Kinder. Auch die Eltern der anderen Jugendlichen wurden verständigt und holten ihre Kinder an der Unfallstelle ab. Die Sperrung der Rosenthaler Straße wurde gegen 13.15 Uhr aufgehoben.

