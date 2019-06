Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Musikbox entwendet

Wassenberg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum 27. Juni (Donnerstag) Zugang zum Garten eines Hauses an der Kurze Straße. Sie drangen in den Wintergarten ein und stahlen daraus eine Musikbox.

