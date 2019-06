Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angerempelt und bestohlen

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am Bahnhof an der Heiderstraße wurde ein 34-jähriger Mann Opfer eines Taschendiebstahls. Er stieg am Mittwoch, 26. Juni, gegen 23 Uhr, aus einem Zug und wurde dabei von einem unbekannten Mann angerempelt. Anschließend musste er feststellen, dass der Rucksack geöffnet war, den er auf dem Rücken trug und sein Mobiltelefon fehlte. Der Mann, der ihn anrempelte, war etwa 175 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur, kurze, dunkle Haare und trug ein quer-gestreiftes T-Shirt in den Farben blau und rot. Er befand sich in einer Gruppe von vier bis fünf Personen, die ebenfalls im Zug saßen und sofort nach dem Vorfall den Bahnhof verließen. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Zeugen sowie die Personen aus der Gruppe, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

