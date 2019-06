Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl

Geilenkirchen (ots)

Ein 77-jähriger Mann aus Geilenkirchen sowie seine Ehefrau wurden am Donnerstag, 27. Juni, Opfer eines Trickdiebstahls. Er arbeitete gegen 11.45 Uhr im Garten eines Hauses an der Straße Berliner Ring, als er von zwei ihm unbekannten Frauen angesprochen wurde. Diese baten um ein Glas Wasser. Der hilfsbereite Senior kam der Bitte nach und bat die Frauen ins Haus. Dort gab er beiden ein Glas Wasser. Seine Ehefrau kam dazu und bemerkte, dass beide ihre Gläser ausspülten, nachdem sie ausgetrunken hatten. Nachdem die Frauen gegangen waren, stellte der Rentner fest, dass seine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren fehlte. Die Frauen waren zirka 17 bis 18 Jahre alt, hatten schwarze Haare und waren mit dunklen Hosen sowie karierten Oberteilen bekleidet. Wer hat die Beiden gesehen oder wurde ebenfalls von ihnen angesprochen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell