POL-MR: Auto erheblich beschädigt - Fahrer alkoholisiert; Frontalzusammenstoß auf der B 453

Marburg-Biedenkopf (ots) - Weimar - Auto erheblich beschädigt - Fahrer alkoholisiert

Beim Überholen kam der eigene Wagen nach links von der Straße ab und prallte gegen die Fahrbahntrenner. Am Pkw brachen dadurch die Alufelgen. Die Bruchstücke verteilten sich auf der Straße. Sie trafen und beschädigten den soeben überholten BMW. Außerdem überfuhr der Streifenwagen auf dem Weg zur Unfallaufnahme die Trümmerteile, was einen platten Reifen führte. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, 09. Dezember, gegen 01.40 Uhr, auf der B 3 auf dem Weg von Gießen nach Marburg auf Höhe von Weimar Roth. An dem verursachenden Auto entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 24 Jahre alte Mann stand unter Alkoholeinfluss. Der Test zeigte knapp über 1 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Gladenbach - Frontalzusammenstoß auf der B 453

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 453 kurz vor Gladenbach erlitten beide Autofahrer, ein 50 Jahre alter Mann aus Mittenaar und eine 54 Jahre alte Frau aus Gladenbach, augenscheinlich keine schweren Verletzungen. Abschleppunternehmer bargen die beiden total beschädigten Autos. Aufgrund des Unfalls gab es zwischen 09.25 und 11.10 Uhr Behinderungen auf der Bundesstraße. Nach den ersten Ermittlungen geriet der VW Golf des Mannes aus dem Lahn-Dill-Kreis auf dem Weg von Biedenkopf nach Gladenbach nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem entgegenkommenden BMW zusammen. Beide Autos schleuderten anschließend in den Graben. Der Rettungsdienst und ein Notarzt kümmerten sich um die ansprechbaren Fahrer, die nach der Erstversorgung ins Krankenhaus kamen.

