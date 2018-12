POL-MR: Beschädigte Autos - mehrere Fälle; Mann schob gestohlenes Fahrrad; Firmentransporter aufgebrochen; Zwei Türen aufgehebelt; Einbrecher löst Alarmanlage aus

Marburg-Biedenkopf (ots) - Stadtallendorf - Beschädigte Autos

Mittlerweile zum dritten Mal war der graumetallicfarbene C-Klasse Daimler von Sachbeschädigungen durch mutwilliges Verkratzen betroffen. Tatzeiten waren die Nächte zum 29. Oktober und 03. Dezember sowie die Nacht zum 07. Dezember. In den ersten beiden Fällen stand der Daimler im Semmelweiseweg im letzten Fall im Kopernikusweg. Es entstanden jeweils Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Am zurückliegenden Wochenende kam es in der Moselstraße zu zwei weiteren Sachbeschädigungen an Autos. Betroffen waren ein schwarzer Audi und ein schwarzer BMW. In der Nacht zum Sonntag, 09. Dezember stach ein noch unbekannter Täter jeweils einen Reifen platt. Beide Autos standen zur Tatzeit auf einem Parkplatz am Anfang der Moselstraße. Wer kann zu den beschriebenen Taten sachdienliche Hinweise geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Lastwagenscheiben beschädigt

Im Hinterhof der Neuen Kasseler Straße 29 beschädigten Unbekannte die Scheiben eines Lastwagens eines Bau- und Forstdienstleistungsbetriebs. Es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Die Tat war am Sonntag, 09. Dezember, zwischen 14 und 16.45 Uhr. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den oder die Täter. Wer hat zur Tatzeit Schlaggeräusche oder Geräusche berstenden Glases gehört und in diesem Zusammenhang in Tatortnähe Personen gesehen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Spiegel beschädigt

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei zunächst von einer Sachbeschädigung aus, allerdings ist auch ein Verkehrsunfall als Ursache für den beschädigten linken Außenspiegel nicht ausgeschlossen. Der betroffene rote Skoda Fabia parkte zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 11.30 Uhr am Freitag und 09.30 Uhr am folgenden Sonntag, 09. Dezember auf einem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Straße 21. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Mann schob gestohlenes Fahrrad

Am Sonntagnachmittag (09.Dezember) erkannte ein 29-jähriger Marburger sein vor ca. drei Wochen gestohlenes Fahrrad wieder. Der 23 Jahre alte Mann, der das silberne Klappfahrrad über den Bahnhofsvorplatz schob, will es vor drei oder vier Tagen im Studentendorf gefunden haben. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Besitzer hat zumindest sein Fahrrad erst mal wieder.

Wetter - Firmentransporter aufgebrochen - Elektrowerkzeuge gestohlen

Von Samstag auf Sonntag, 09. Dezember, zwischen 17.30 und 09.30 Uhr, brachen Diebe einen orangefarbenen Renault Master auf. Der Firmenwagen stand in dieser Zeit in der Straße In den Gucksgärten. Der oder die Täter stahlen ein Diamantbohrgerät und einen Abbruchhammer. Die elektronischen Bosch - Arbeitsgeräte haben einen Wert von etwa 2500 Euro. Am Auto entstand zu dem ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Zwei Türen aufgehebelt

In der Nacht zum Samstag, 08. Dezember, hebelten unbekannte Täter eine Metalltür von der Ebene 2 des Parkdecks zum Haus Erlenring 19 und von dort eine weitere Zwischentür zum Treppenhaus auf. Ein weiteres Vorgehen war danach nicht mehr feststellbar. An den Türen entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Wer hat zur Tatzeit zwischen 23.30 und 02.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen geben?

Kirchhain - Einbrecher löst Alarmanlage aus und flüchtet

Beim Versuch eine Tür zur Gaststätte in der Brießelstraße aufzuhebeln löste der Täter die Alarmanlage aus. Der Täter verzichtete danach auf ein Eindringen und flüchtete ohne Beute. Der Einbruchsversuch war in der Nacht zum Montag, 10. Dezember, gegen 00.50 Uhr. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat den Alarm mitbekommen und in diesem Zusammenhang eine offensichtlich flüchtende Person oder Personen bemerkt? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

